Оле 120 километров из которых 1 5 автобусов а остальной путь поезда Омск Сколько кил??метров туристов приехала поездом

Математика

Оле 120 километров из которых 1 5 автобусов а остальной путь поезда Омск Сколько кил??метров туристов приехала поездом

Автор: Гость