Для чего нужна живица?

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Живица - смола кедра. Обладает целебными свойствами (заживление ран, регенерация клеток). Живица содержит 30-35% летучих веществ: скипидар и его производные, кислородные соединения и янтарную кислоту. Остальная часть (65-70%) представлена смоляными кислотами и их производными, резинолами и резинотаннолами, примесей растительного содержания, витаминами C и D.