Для чего нужна живица?
Биология
Для чего нужна живица?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Живица - смола кедра. Обладает целебными свойствами (заживление ран, регенерация клеток). Живица содержит 30-35% летучих веществ: скипидар и его производные, кислородные соединения и янтарную кислоту. Остальная часть (65-70%) представлена смоляными кислотами и их производными, резинолами и резинотаннолами, примесей растительного содержания, витаминами C и D.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)На коробке с конфетами надпись:" 0,8кг. 280тг". Какова цена 1 кг этих конфет? 2) На пакете с мукой надпись:"1,5кг.105тг". Какова цена 1 кг муки?
Математика
библиотеку привезли новые стеллажи на каждой из 5 полок новости лажа можно размес??ить 200 книг в старом стеллажи 6 полок на каждой из которых поме...
Математика