Твір на тему Ми відповідальні за тих, кого приручили

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Нещодавно я перечитала казку «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, яку уперше читала в дев’ять років. І як тоді, я переживала радість, читаючи цей чудовий твір. Герой оповідання — Маленький принц, людина, що прилетіла з крихітного астероїда, де у нього були три вулкани і троянда, яку він дуже любив, де він був щасливий. Маленький принц пустився в подорож, щоб знайти друга. На Землі він його знайшов. Це був рудий Лис, дикий, самотній, бажаючий мати хазяїна. І Маленький принц його приручив. Але Маленький принц повинен був йти, а Лис — залишитися. Тепер Маленький принц не міг жити без друга, потрібний був той, хто займе місце Лиса в його серці. І він попросив льотчика намалювати баранчика. Для Маленького принца новий друг не іграшка, яку можна викинути, награвшись, це — частина його життя. Як боляче, як жалко бачити бездомних тварин, викинутих на вулицю колишніми хазяями. Але для бездомного пса той, що прогнав його завжди залишається хазяїном, йому назавжди віддані вірність і прихильність. У серці тварини немає місця злості, образі, злопам’ятності. Часто буває, що людини, що зневірилася, стоїть на краю прірви, не любить нікого і ніким не коханого, рятує віддану йому істоту, своєю ласкою і вірністю розтоплює лід в серці, повертає до життя. Я вважаю, що зрадити людину і прогнати тварину — вчинки в рівній мірі жорстокі. Тому я закликаю людей до відповідальності за тих, хто був ними приручений. Не виганяйте їх, будь ласка, на вулицю. Будьте як Маленький принц— людина з маленької планети з великим гарячим серцем.