Два поезда выехали одновременно в противоположных направлениях . один 90 км другой 60 км\ч на каком расстоянии друг от друга будут через 2ч
Математика
Два поезда выехали одновременно в противоположных направлениях . один 90 км другой 60 км\ч на каком расстоянии друг от друга будут через 2ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 км вот тебе и ответ
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