Два поезда выехали одновременно в противоположных направлениях . один 90 км другой 60 км\ч на каком расстоянии друг от друга будут через 2ч

Математика

Два поезда выехали одновременно в противоположных направлениях . один 90 км другой 60 км\ч на каком расстоянии друг от друга будут через 2ч

Автор: Гость