Хлопчик сказав Позавчора мени було 9 рокив а в наступному роци виповниться 12 рокив Як це може бути

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1 січня цього року хлопчик сказав, що позавчора йому було 9 років. Виходить, що позавчора - це 30 грудня минулого року. 31 грудня в нього день народження і йому виповнилось 10 років. В цьому році йому буде 11 років, а в наступному, звичайно, 12.