Какие звери вьют гнезда?

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проникая почти до Полярного круга. В горах поднимается до 2200 м над уровнем моря (центральная часть Большого Кавказского хребта) . Предпочитает открытые и полуоткрытые местообитания с высоким травостоем. Наиболее многочисленна на высокотравных лугах, включая пойменные, на субальпийских и альпийских лугах, на сплавинах, среди редких кустарниковых зарослей, бурьянной растительности на пустошах, на залежных землях, сенокосах и межах. В Италии и Восточной Азии встречается по рисовым чекам. Активность круглосуточная, прерывистая с чередованием периодов кормления и сна. Мышь-малютка чувствительна к перегреву и избегает прямых солнечных лучей. Характерная поведенческая особенность мыши-малютки — передвижение по стеблям растений в поисках корма, а также местоположение летнего гнезда. Мышь сооружает на травянистых растениях (осока, тростник) и низкорослых кустарниках круглые гнёзда диаметром 6-13 см. Гнездо располагается на высоте 40—100 см. Оно предназначено для выведения потомства и состоят из двух слоев. Наружный слой состоит из листьев того же растения, к которому крепится гнездо; внутренний — из более мягкого материала. Обычные жилые гнёзда устроены проще. Осенью и зимой мыши-малютки зачастую перебираются в простые норы, в стога и скирды, порой в человеческие постройки; прокладывают подснежные траншейки. Однако в отличие от других мышей мыши-малютки в таких условиях не размножаются, принося потомство только летом в надземных гнёздах. В спячку не впадают.