Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x=125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+c. Чем является результат S этого алгоритма? Ответ давать по материалу 8ого класса!

Информатика

Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x=125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+c. Чем является результат S этого алгоритма? Ответ давать по материалу 8ого класса!

Автор: Гость