Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x=125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+c. Чем является результат S этого алгоритма? Ответ давать по материалу 8ого класса!

Информатика
Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x=125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+c. Чем является результат S этого алгоритма? Ответ давать по материалу 8ого класса!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дык это же сумма цифр введённого числа. Для 125 ответ будет 1+2+5 = 8
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