Заяц беляк, дельфин, человек, деревья в умиренных широтах, кактус. Как они приспособлены к среде обитания и сезонным изменениям?

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Заяц беляк - 1. Цвет (маскируется под окружающий ландшафт: зимой - белый (как снег) , летом - серый (лес, поле) 2. Длинные уши (тонкий слух помогает вовремя определить приближение хищника) 3. Длинные задние лапы (дают возможность спутать след посредством прыжков на большие расстояния)... дельфин - Особенности строения идеальной приспособленности дельфина к средеобитания и образу жизни способствует форма тела. Торпедовидная форма тела позволяет избежать образования завихрения потоков воды, обтекающих дельфина. человек - Адаптация развивается под воздействием трёх факторов: наследственность, изменчивость, естественный/искусственный отбор. кактус - Природа наделила кактусыжелобками. По ним вода скатывается к корням, которые утолщены для того, чтобы запасать как можно больше влаги. Они могут занимать до 5 квадратных метров вокруг растения. При этом поверхностно залегающиеб корни впитывают росу и влагу из почвы. Приспособленность кактуса ксреде обитания зависит от ареала произрастания. Например, благодаря шаровидности достигается малое испарение влаги. Среда обитания кактуса – засушливые места, и природа позаботилась, чтобы они к этому приспособились.