Задание 9 и 11 срочно !!

Алгебра
Задание 9 и 11 срочно !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6х+5)^2-4х(3+9х)=49 36х'2+90х+25-12х-36х'2=49 78х+25=49 78х+25-49=78х-24=0 и дальше неполное квадратное уравнение идет
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