Болеют это сказуемое или что?
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Болеют это сказуемое или что?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря в каком предложение...Но вообще да потому что это гл. Болеют - гл., Что делают? Давайте рассмотрим к примеру следующие предложение: Шесть человек из нашего класса болеют, связи с этим нас закрыли на карантин.
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