За первый год число книг в библиотеке увеличилось на 0,4% за второй год на 0,8% но при ??том осталось книг меньше 50 тысяч Найдите на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год

Математика

За первый год число книг в библиотеке увеличилось на 0,4% за второй год на 0,8% но при ??том осталось книг меньше 50 тысяч Найдите на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год

Автор: Гость