За первый год число книг в библиотеке увеличилось на 0,4% за второй год на 0,8% но при ??том осталось книг меньше 50 тысяч Найдите на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год
Математика
За первый год число книг в библиотеке увеличилось на 0,4% за второй год на 0,8% но при ??том осталось книг меньше 50 тысяч Найдите на сколько книг увеличился фонд библиотеки за второй год
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50/0,8=6250 8/4=2 6250/2=3125
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