Состав каждой задачи задачи схемы и запиши решения в виде выражения и вычисли и запиши ответы 1 в шкафу 10 книг а во втором 13 книг больше Сколько книг в двух шкафах

Математика

Состав каждой задачи задачи схемы и запиши решения в виде выражения и вычисли и запиши ответы 1 в шкафу 10 книг а во втором 13 книг больше Сколько книг в двух шкафах

Автор: Гость