Состав каждой задачи задачи схемы и запиши решения в виде выражения и вычисли и запиши ответы 1 в шкафу 10 книг а во втором 13 книг больше Сколько книг в двух шкафах
Математика
Состав каждой задачи задачи схемы и запиши решения в виде выражения и вычисли и запиши ответы 1 в шкафу 10 книг а во втором 13 книг больше Сколько книг в двух шкафах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10+13=23(книги в 2 шкафах) 2)23+10=33(книги всего) Ответ:33 книги
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