Разберите по составу слова: мутная, клювом,плавают
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Разберите по составу слова: мутная, клювом,плавают
Ответ(ы) на вопрос:
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Мутная: мут - корень, н - суффикс, ая - окончание Клювом: клюв - корень, ом - окончание Плавают: плав - корень, а - суффикс, ют - окончание
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