Определите тип Спп с несколькими придаточными, разбирая каждое предложение;начертите схемы предложений(знаки препинания не расставлены) 1.Я точно знаю что человек избивающий или мучающий собаку - отпетый негодяй даже если соба...

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Определите тип Спп с несколькими придаточными, разбирая каждое предложение;начертите схемы предложений(знаки препинания не расставлены) 1.Я точно знаю что человек избивающий или мучающий собаку - отпетый негодяй даже если собака его за это простила. 2.Всегда когда видите преступление обман лицемерие делайте так как подсказывает и приказывает совесть. 3.Сидя на краю обрыва Николай и Ольга видели как заходило солнце как небо золотое и багровое отражалось в реке в окнах храма и во всем воздухе какого никогда не бывает в Москве.

Автор: Гость