Определите тип Спп с несколькими придаточными, разбирая каждое предложение;начертите схемы предложений(знаки препинания не расставлены) 1.Я точно знаю что человек избивающий или мучающий собаку - отпетый негодяй даже если соба...

Русский язык
Определите тип Спп с несколькими придаточными, разбирая каждое предложение;начертите схемы предложений(знаки препинания не расставлены) 1.Я точно знаю что человек избивающий или мучающий собаку - отпетый негодяй даже если собака его за это простила. 2.Всегда когда видите преступление обман лицемерие делайте так как подсказывает и приказывает совесть. 3.Сидя на краю обрыва Николай и Ольга видели как заходило солнце как небо золотое и багровое отражалось в реке в окнах храма и во всем воздухе какого никогда не бывает в Москве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.[ - =], (что - = или = тире - ,(даже - =)).  2.(когда = -,-,-,= ,( как = и = -) 3.(=, - и - =, (как = -, ( как - ~ и ~ = ~, ~ и ~ ,( какого =)). -  подлежащее =  сказуемое ~ проч. однородные члены предложение
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