Придумайте по фотографии три предложения употребляя в них сочинительные союзы разных групп соединительные противительные и разделительные на фото стоит лошадь
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Придумайте по фотографии три предложения употребляя в них сочинительные союзы разных групп соединительные противительные и разделительные на фото стоит лошадь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стояла лошадь,с белой шерстью.А смотрела я на неё как статуя и наслаждалась.
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