Придумайте по фотографии три предложения употребляя в них сочинительные союзы разных групп соединительные противительные и разделительные на фото стоит лошадь

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Придумайте по фотографии три предложения употребляя в них сочинительные союзы разных групп соединительные противительные и разделительные на фото стоит лошадь

Автор: Гость