Решите задачу: коля купил 5 банок сгущенки. он дал в кассу 100 рублей и получил сдач?? 15 рублей. сколько стоит одна банка сгущенки

Математика
Решите задачу: коля купил 5 банок сгущенки. он дал в кассу 100 рублей и получил сдач?? 15 рублей. сколько стоит одна банка сгущенки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100 - 15 = 85. 85:5 = 17 рублей стоит одна банка.
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