Решите задачу: коля купил 5 банок сгущенки. он дал в кассу 100 рублей и получил сдач?? 15 рублей. сколько стоит одна банка сгущенки

Математика

Решите задачу: коля купил 5 банок сгущенки. он дал в кассу 100 рублей и получил сдач?? 15 рублей. сколько стоит одна банка сгущенки

Автор: Гость