Замени сочетания слов безличным глаголом. Почему они являются безличными ? Определи форму глаголов. 17 баллов

Гость: Гость:

Есть желание-хочется(наст.вр,ед.ч.3 л.) виделось во сне-приснилось(прош.вр.,ед.ч.,ср.р) ощущается болезненный озноб-знобит(наст.вр,3 л ед.ч.) удается в делах-получается(наст.вр.,3 л,ед.ч.) солнце клонится к закату-смеркается(наст.вр,3 л.ед.ч.) Безличные.т.к.называют действие без действующего лица или предмета