Напишите уравнение касательной к графику функции f(x)=x2-1 в точке его с абсциссой x0=-1
Алгебра
Напишите уравнение касательной к графику функции f(x)=x2-1 в точке его с абсциссой x0=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=xˇ2-1,f´(x)=2x f(-1)=(-1)ˇ2-1=1-1=0 f´(-1)=2.(-1)=-2 k=tg a = -2 T(-1,0) y-y1=k(x-x1) y-0=-2(x+1) y=-2x-2 ili 2x+y+2=0
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