Решите уровнение 1)(2x+8)²=0 2)x²-4x=0

Алгебра
Решите уровнение 1)(2x+8)²=0 2)x²-4x=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(2x+8)²=0                       2)x²-4x=0 4x²+32x+64=0                     x(x-4)=0 4x²+32x=-64                        ↓          ↓ 4x(x+8)=-64                       x=0 или x-4=0 ↓                 ↓                                     x=4 4x=-64 или x+8=-64         Ответ:0;4. x=-16            x=-56 Ответ:-56;-16.
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