Решите уровнение 1)(2x+8)²=0 2)x²-4x=0
Алгебра
Решите уровнение 1)(2x+8)²=0 2)x²-4x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(2x+8)²=0 2)x²-4x=0 4x²+32x+64=0 x(x-4)=0 4x²+32x=-64 ↓ ↓ 4x(x+8)=-64 x=0 или x-4=0 ↓ ↓ x=4 4x=-64 или x+8=-64 Ответ:0;4. x=-16 x=-56 Ответ:-56;-16.
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