Надо решить задачи: 1. Дан одномерный массив размером n элементов. Элементы вводятся с клавиатуры. Определите ср. арефметическое положительных элементов, кратных 8. Среди элементов есть хоть одно такое число. 2. Дан одномерны...

1)var s, k, i, n: integer; a: array[1..1000] of integer; begin Read(n); s := 0; k := 0; for i := 1 to n do begin Read(a[i]); if (a[i] > 0) and (a[i] mod 8 = 0) then begin s := s + a[i]; k := k + 1; end; end; Write((s / k):0:3); end. 1.1) //pascalABC.Net 3.1 1200 //более краткий и наглядный вариант begin write( ReadArrInteger(ReadInteger('n = ')) .Where(x -> (x > 0) and (x mod 8 = 0)) .Average); end. 2)var s, k, i, n: integer; a: array[1..1000] of integer; begin Read(n); s := 0; k := 0; for i := 1 to n do begin Read(a[i]); if (a[i] < 0) and (a[i] mod 6 = 0) then begin s := s + a[i]; k := k + 1; end; end; Write((s / k):0:3); end. 2.1) //pascalABC.Net 3.1 1200 //более краткий и наглядный вариант begin write( ReadArrInteger(ReadInteger('n = ')) .Where(x -> (x < 0) and (x mod 6 = 0)) .Average); end. 3)var s, i, n: integer; a: array[1..1000] of integer; begin Read(n); s := 0; for i := 1 to n do begin Read(a[i]); if (a[i] >= 5) and (a[i] <= 25) and (a[i] mod 2 = 0) then begin s := s + a[i]; end; end; Write(s); end. 3.1) //pascalABC.Net 3.1 1200 //более краткий и наглядный вариант begin write( ReadArrInteger(ReadInteger('n = ')) .Where(x -> (x >= 5) and (x <= 25) and (x mod 2 = 0)) .Sum); end.