Из двух предложений составьте сложноподчиненые предложения поезд приближался к ??ороду. высотные здания были уже видны
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Из двух предложений составьте сложноподчиненые предложения поезд приближался к ??ороду. высотные здания были уже видны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поезд приближался к городу, когда высотные здания были уже видны
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