Из двух предложений составьте сложноподчиненые предложения поезд приближался к ??ороду. высотные здания были уже видны

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Из двух предложений составьте сложноподчиненые предложения поезд приближался к ??ороду. высотные здания были уже видны

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