Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне

Русский язык

Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне

Автор: Гость