Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне

Русский язык
Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настал (сказуемое) вечер (подлежащее). Папа (подлежащее) задергивает (сказуемое) шторы, мама (подлежащее) даёт (сказуемое) Марине яблоко. Она (подлежащее) грызет (сказуемое) его, но думает (сказуемое) о бассейне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Отгадка загадки он пляшет и поет
Ответить
Математика
Запиши разность числа 3и а.Найди значения выражения ,если а=3;0
Ответить
Математика
Решите уравнение 5x + 4=4x + 10
Ответить
Русский язык
Как делить по падежам медведь,лев,лень
Ответить
Русский язык
Запиши предложения по данным схемам ~~~~~~ ______ ======= ______ ======= - - - - - - -
Ответить