Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне
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Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёргивает шторы мама даёт Марине яблоко Она грызёт его но думает о бассейне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настал (сказуемое) вечер (подлежащее). Папа (подлежащее) задергивает (сказуемое) шторы, мама (подлежащее) даёт (сказуемое) Марине яблоко. Она (подлежащее) грызет (сказуемое) его, но думает (сказуемое) о бассейне.
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