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Решите уравнение 5x + 4=4x + 10
Математика
Решите уравнение 5x + 4=4x + 10
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Гость:
5х -4х = 10 -4 х = 6 )))))))))))))
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