Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???

Математика
Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  2 - 6 сек     6 - ? сек 6 умножить на 6 =36 (сек) ответ 6 раз они пробьют за 36 секунд

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