Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???

Математика

Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???

Автор: Гость