Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???
Математика
Настенные часы отбивают 2 удара за 6 секунд. За сколько секунд эти часы пробьют 6 ра???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 - 6 сек 6 - ? сек 6 умножить на 6 =36 (сек) ответ 6 раз они пробьют за 36 секунд
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