Упростите выражение: 1) 4,5a(-2d) 2)-2c*(-0,1`d)*5 3)-0,5n*6*(-5m)*1 1|3 4)-3x*(-5,2y)*(-1|2)*1|13z
Математика
Упростите выражение: 1) 4,5a(-2d) 2)-2c*(-0,1`d)*5 3)-0,5n*6*(-5m)*1 1|3 4)-3x*(-5,2y)*(-1|2)*1|13z
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4,5а*(-2d)= -9аd 2) -2с*(-0,1 d)*5= 0,2c*d*5= c*d 3) -0,5n*6*(-5m)*1 1/3 = -3n*(-5m)*4/3=15nm*4/3= 20nm 4) -3х*(-5,2y)*(-1/2)* 1/13z=15,6ху*(-1/2)*1/13z=78/5ху*(-1/2)*1/13z = -39/5ху*1/13z= -3/5хуz=
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