Составь задачу по краткой записи и решил ее. 12 автобусов-по ? пас. 4 автобуса-по 41 ??ас. Всего 536 пассажиров.

Математика

Составь задачу по краткой записи и решил ее. 12 автобусов-по ? пас. 4 автобуса-по 41 ??ас. Всего 536 пассажиров.

Автор: Гость