Сочинение и на тему " все хорошо что хорошо кончается
Окружающий мир
Сочинение и на тему " все хорошо что хорошо кончается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошо, когда все хорошо кончается. Однажды, я сломал вазу и очень испугался. Но мама меня не наказала. Я был счастлив. Я всегда люблю смотреть фильмы и читать сказки с хорошим концом. Нужно быть оптимистом.
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