Сочинение и на тему " все хорошо что хорошо кончается

Гость: Гость:

Хорошо, когда все хорошо кончается. Однажды, я сломал вазу и очень испугался. Но мама меня не наказала. Я был счастлив. Я всегда люблю смотреть фильмы и читать сказки с хорошим концом. Нужно быть оптимистом.