После какого открытия было предложено протонно-нейтронную модель строения атомн??го ядра?

Физика
После какого открытия было предложено протонно-нейтронную модель строения атомн??го ядра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После открытия нейтрона.
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