Четырехугольник abcd описан около окружности радиуса r.его диагональ bd проходит через центр окружности o.найдите mn, если m и n соответственно являются точками касасания сторон bc и dc с указанной окружностью ,ob=2r а od=2r/ко...

Математика

Четырехугольник abcd описан около окружности радиуса r.его диагональ bd проходит через центр окружности o.найдите mn, если m и n соответственно являются точками касасания сторон bc и dc с указанной окружностью ,ob=2r а od=2r/корень 3

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