Запиши предложения по данным схемам ~~~~~~ ______ ======= ______ ======= - - - - - - -

Русский язык
Запиши предложения по данным схемам ~~~~~~ ______ ======= ______ ======= - - - - - - -
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Гость:
1)Теплый день наступил 2)Я гуляла с друзьми
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