Запиши предложения по данным схемам ~~~~~~ ______ ======= ______ ======= - - - - - - -
Русский язык
Запиши предложения по данным схемам ~~~~~~ ______ ======= ______ ======= - - - - - - -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Теплый день наступил 2)Я гуляла с друзьми
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
Четырехугольник abcd описан около окружности радиуса r.его диагональ bd проходит через центр окружности o.найдите mn, если m и n соответственно явл...
Русский язык