Как делить по падежам медведь,лев,лень

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Как делить по падежам медведь,лев,лень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.И.п.медведь,лев,лень 2.Р.п.медведя,льва,лени 3.Д.п.медведю,льву,лени 3.В.п.Мебведь,лев,лень 4.Т.п.медведем,львом,ленью 5.о медведе,о льве,о лени
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