Как делить по падежам медведь,лев,лень
Русский язык
Как делить по падежам медведь,лев,лень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.И.п.медведь,лев,лень 2.Р.п.медведя,льва,лени 3.Д.п.медведю,льву,лени 3.В.п.Мебведь,лев,лень 4.Т.п.медведем,львом,ленью 5.о медведе,о льве,о лени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Четырехугольник abcd описан около окружности радиуса r.его диагональ bd проходит через центр окружности o.найдите mn, если m и n соответственно явл...
Русский язык