Монументальная первобытная архитектура из больших камней называется греческим словом...................ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
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Монументальная первобытная архитектура из больших камней называется греческим словом...................ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"megas"-большой+"lithos"-камень
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