Словообразовательный разбор : бесшумно, побежавших
Русский язык
Словообразовательный разбор : бесшумно, побежавших
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БЕС- ПРИСТАВКА ШУМ-КОРЕНЬ Н-СУФФИКС О-ОКОНЧАНИЕ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Монументальная первобытная архитектура из больших камней называется греческим словом...................ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
Русский язык
Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёрги...
Русский язык
Математика