Опишите жизненный цикл мха
Биология
Опишите жизненный цикл мха
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мхов сперматозоид передается женскому растению оплодотваряет яйцеклетку и образует зиготу . Зигота делится после чего в ней созревают споры. потоком ветра споры уносит от родительского растения и попав в почву проростает в новую особь.
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