Опишите жизненный цикл мха

Биология
Опишите жизненный цикл мха
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мхов сперматозоид передается женскому растению оплодотваряет яйцеклетку и образует зиготу . Зигота делится после чего в ней созревают споры. потоком ветра споры уносит от родительского растения и попав в почву проростает в  новую особь.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Из двух предложений составьте сложноподчиненые предложения поезд приближался к ??ороду. высотные здания были уже видны
Ответить
Русский язык
Словообразовательный разбор : бесшумно, побежавших
Ответить
Другие предметы
Монументальная первобытная архитектура из больших камней называется греческим словом...................ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Чтобы ответить на вопрос учебника найди и подчеркни главные члены предложений По??тавь пропущенные запятые и обьясни их Настал вечер Папа задёрги...
Ответить
Русский язык
Отгадка загадки он пляшет и поет
Ответить