Начертить отрезок А Б длиной 6 см.начерти второй отрезок С Д третья часть которого равна половине длины первого отрезка.

Математика

Начертить отрезок А Б длиной 6 см.начерти второй отрезок С Д третья часть которого равна половине длины первого отрезка.

Автор: Гость