Начертить отрезок А Б длиной 6 см.начерти второй отрезок С Д третья часть которого равна половине длины первого отрезка.
Математика
Начертить отрезок А Б длиной 6 см.начерти второй отрезок С Д третья часть которого равна половине длины первого отрезка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6:2=3 см — это третья часть второго отрезка 3×3=9 см отрезок СД
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