Решите пожалуйста. Задание:Найти значение выражения.

Математика
Решите пожалуйста. Задание:Найти значение выражения.
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