Дана фрифметическая прогресия -32 -24 найдите 17 член этой прогрессии
Математика
Дана фрифметическая прогресия -32 -24 найдите 17 член этой прогрессии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=-24-(-32)=8 a17=по формуле
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