Придумайте предложение с фразеологизмом "заварить кашу"
Русский язык
Придумайте предложение с фразеологизмом "заварить кашу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заварил кашу, сам её и расхлёбывай!
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