Сообщение о открывателях африки!!!!

География
Сообщение о открывателях африки!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колонизаторы спроектировали в Африке много современных, удобных для жизни и работы городов, проложили прямые и широкие дороги, построили современные порты и аэродромы, но они не ударили палец о палец, чтобы на этом континенте уменьшилось количество людей, слепых духовно. Наоборот, они прилагали все усилия, чтобы их было как можно больше. Они стремились превратить Африку в слепой континент. Но это им не удалось. Африка прозрела.
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