Сообщение о открывателях африки!!!!

Гость: Гость:

Колонизаторы спроектировали в Африке много современных, удобных для жизни и работы городов, проложили прямые и широкие дороги, построили современные порты и аэродромы, но они не ударили палец о палец, чтобы на этом континенте уменьшилось количество людей, слепых духовно. Наоборот, они прилагали все усилия, чтобы их было как можно больше. Они стремились превратить Африку в слепой континент. Но это им не удалось. Африка прозрела.