Придумайте рассказ о своем воображаемом путешествии в средневековье с друзьями

Гость: Гость:

Если бы я путешествовал в средневековье, то наверное присоединился к купцам, везущим специи из Восточных стран. Чтобы продать свой дорогой товар торговцы много путешествовали по всей Европе и конечно видели больше, чем остальные люди. С удовольствием походил бы я по тесным улочкам европейских городов, где балкончики противоположных домов почти соприкасаются друг с другом. Походил по площадям и посмотрел на величественные храмы и ратуши. Тогда это были самые большие здания в городах и их не закрывали высотки. Конечно, наш торговый караван посетил бы европейских правителей, живущих в укрепленных замках. А если бы мы попали на рыцарский турнир и на пир в его честь я был бы счастлив. Еще я обязательно познакомился бы со средневековыми мальчишками и узнал во что они играют и какие у них игрушки. Еще мне очень интересно было бы попасть в средневековую школу и сравнить ее с сегодняшней. Что осталось неизменным, а что поменялось. А потом вместе с караваном мы вернулись на Восток за новой партией пряностей, и тогда бы я от них незаметно отстал и вернулся домой. Жалко, что у меня нет машины времени.