Придумайте стих на тему " с чего начинается Родина"
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Придумайте стих на тему " с чего начинается Родина"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. 2 С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, С той самой березки, что во поле, Под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается С весенней запевки скворца И с этой дороги проселочной, Которой не видно конца. 3 С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, Со старой отцовской буденновки, Что где-то в шкафу мы нашли, А может, она начинается Со стука вагонных колес, И с клятвы, которую в юности Ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина...
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