Придумайте стих на тему " с чего начинается Родина"

Литература
Придумайте стих на тему " с чего начинается Родина"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 С чего начинается Родина?  С картинки в твоем букваре,  С хороших и верных товарищей,  Живущих в соседнем дворе. А может, она начинается  С той песни, что пела нам мать,  С того, что в любых испытаниях  У нас никому не отнять. 2 С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот,  С той самой березки, что во поле,  Под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается  С весенней запевки скворца  И с этой дороги проселочной,  Которой не видно конца. 3 С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали,  Со старой отцовской буденновки,  Что где-то в шкафу мы нашли,  А может, она начинается  Со стука вагонных колес,  И с клятвы, которую в юности  Ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина...
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