ПОМОГИ пож СОЧЕНИ ТЕКСТ ПРО ОСЕНЬ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 4 КЛАССА ПРОШУ НЕ СЛИШКОМ ЗАУМНЫЙ ДАЮ 30 БАЛЛОВ

Гость: Гость:

В саду наступила осень.Листья на деревьях,пожелтели опали,легли на землю золотым ковром.Пионы,гвоздики и розы красиво цвели летом и радовали глаз,но теперь осень и они завяли.Подул ветер и сдул лепестки с цветов.Наступила осень.