ПОМОГИ пож СОЧЕНИ ТЕКСТ ПРО ОСЕНЬ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 4 КЛАССА ПРОШУ НЕ СЛИШКОМ ЗАУМНЫЙ ДАЮ 30 БАЛЛОВ
Литература
ПОМОГИ пож СОЧЕНИ ТЕКСТ ПРО ОСЕНЬ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРЫ 4 КЛАССА ПРОШУ НЕ СЛИШКОМ ЗАУМНЫЙ ДАЮ 30 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В саду наступила осень.Листья на деревьях,пожелтели опали,легли на землю золотым ковром.Пионы,гвоздики и розы красиво цвели летом и радовали глаз,но теперь осень и они завяли.Подул ветер и сдул лепестки с цветов.Наступила осень.
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