Номер 203! Нужна помощь!

Математика
Номер 203! Нужна помощь!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-0.2^3*0.2^-2+0.5^-1-5^3:5+6.5^0=-0.2^3-2 +0.5^-1 -5^3-1 +1=-0.2+2-25+1=-22.2
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