Напишите пожалуйста основные сражения восточного похода Алкксандра Македонског??..!?!!! СРОЧНО!!! ОПИШИТЕ ПОДРОБНЕЕ!!!!?
История
Напишите пожалуйста основные сражения восточного похода Алкксандра Македонског??..!?!!! СРОЧНО!!! ОПИШИТЕ ПОДРОБНЕЕ!!!!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа у реки Греник.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СДЕЛАЙТЕ ПУНКТУАЦИОННЫЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ.У МЕНЯ НА ФОТКЕ НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ СТОИТ ЦИФРА 5.СДЕЛАЙТЕ РАЗБОР НАД ЭТИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Русский язык
Русский язык