Напишите пожалуйста основные сражения восточного похода Алкксандра Македонског??..!?!!! СРОЧНО!!! ОПИШИТЕ ПОДРОБНЕЕ!!!!?

История
Напишите пожалуйста основные сражения восточного похода Алкксандра Македонског??..!?!!! СРОЧНО!!! ОПИШИТЕ ПОДРОБНЕЕ!!!!?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Победа у реки Греник.
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