Придумайте сценарий радиопередачи на одну перемену.
Обществознание
Придумайте сценарий радиопередачи на одну перемену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поговорите про школьную столовую, предложите им эксклюзивные блюда сезона, акции, на Ваше усмотрение
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