Придумайте варианты продолжения предложений используя данные союзы(союзные слова) Я включил компьютер который.. чтобы.. так как.. хотя.. едва.. Мы закончели работу так что... потому что.. когда.. не смотря на.. то...

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Придумайте варианты продолжения предложений используя данные союзы(союзные слова) Я включил компьютер который.. чтобы.. так как.. хотя.. едва.. Мы закончели работу так что... потому что.. когда.. не смотря на.. то что.. которую..

Автор: Гость