Придумайте задачу про куртку, пуховик и шапку. Составить две задачи и решить их.

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В магазин завезли 1032 куртки , 505 шапок и 999 пуховик сколько вещей привезли в магазин. в магазин привезли 1032 куртки, а шапок на 987 больше чем курток , а пуховиков привезли Столько же сколько шапок и курток всего. сколько вещей привезли в магазин?