Представь, что ты репортер. Тебе необходимо придумать интервью и сюжет с Древних Олимпийских игр. Срочно!! Умоляю!!!

Гость: Гость:

Зал уже заполнен ещё. С прошлой ночи. Зрители сидят и ждут пока игры начнутся. Но вот осталось только 5 минут. Сейчас будет состязание по метанию диска. Вот определился победитель. Он кинул дальше всех. Дальше идут забеги 27 кругов. Все мужчины которые сейчас побегут все они накаченные и сильные. Вот стоит человек маленький ростом. И вот выстрел! Они побежали. 17 круг... 26 круг... Вот наш победитель. Дальше борьба. Победитель немного пострадал но выигрыш. Он получает ЗОЛОТУЮ медаль.