При этом приказе в 17 веке была создана первая в России лекар-ская школа
Литература
При этом приказе в 17 веке была создана первая в России лекар-ская школа
Ответ(ы):
Гость:
В 1654 г. , во время эпидемии чумы и войны с Польшей, при Аптекарском приказе была создана лекарская школа, в которую набраны «стрелецкие дети» .
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