Три одинаковые альбома стоят 57 рублей.Сколько альбомов можно купить на 133 рубля?Сколько рублей будут стоить 8 таких альбомов?

Математика

Три одинаковые альбома стоят 57 рублей.Сколько альбомов можно купить на 133 рубля?Сколько рублей будут стоить 8 таких альбомов?

Автор: Гость