Три одинаковые альбома стоят 57 рублей.Сколько альбомов можно купить на 133 рубля?Сколько рублей будут стоить 8 таких альбомов?
Математика
Три одинаковые альбома стоят 57 рублей.Сколько альбомов можно купить на 133 рубля?Сколько рублей будут стоить 8 таких альбомов?
Ответ(ы):
Гость:
1)57:3=19(руб)-1 альбом 2)133:19=7(альб)- на 133 рубля 3)19*8=152(руб) - 8 альбомов
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